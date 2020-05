Il Fai di Ravenna a caccia di luoghi da valorizzare: l'invito è esteso a tutti i cittadini

Il Fai – Fondo Ambiente Italiano lancia la 10^ edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” che si svolgerà dal 6 maggio al 15 dicembre 2020 e invita tutti i cittadini, nei piccoli borghi e nelle grandi città, nei paesi meno conosciuti e in quelli più noti, in Italia ma anche all’estero, a votare i luoghi italiani che amano di più e vorrebbero vedere tutelati e valorizzati.

“La delegazione Fai di Ravenna - ricorda la capo delegazione Claudia Giuliani - invita tutti i cittadini, iscritti e non iscritti al Fai, a partecipare, a segnalare luoghi nuovi e a votare quelli già presenti nel nostro territorio ravennate, così straordinariamente ricco di bellezze già note e da scoprire. Un click in iluoghidelcuore.it per dare visibilità ai luoghi amati, che magari attendono di essere conosciuti, valorizzati, salvati. Un'occasione di partecipazione e un contributo importante alla cura del "bello" del nostro paese. Come delegazione ravennate siamo presenti per dare una risposta a quesiti e sostegno per la formazione di comitati promotori dei luoghi non ancora presenti nella classifica. La nostra mail è ravenna@delegazionefai.fondoambiente.it e ci trovate su Facebook alla pagina FAI - Delegazione di Ravenna”.

Nelle nostra provincia sono già stati segnalati, tra gli altri, Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna, Palazzo San Giacomo a Russi, la Colonia Montana di Castel Raniero nel Faentino o la Rocca di Bagnara, luoghi per i quali il Fai si è già in passato impegnato con aperture speciali e visite guidate.

Grazie a “I Luoghi del Cuore” il Fai incoraggia e stimola ciascuno di noi, anche restando a casa, a fare la differenza ed essere motore di cambiamento per il proprio territorio, unico al mondo per varietà e bellezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’augurio della Fondazione è che la partecipazione al censimento sia la più estesa possibile, perché il risultato del gruppo supera sempre la somma dei singoli e diventa potenza, energia e forza creativa che si fa azione efficace: a darne evidenza le storie di impegno civile di tante comunità di cittadini che grazie a questa iniziativa si sono avvicinate o ritrovate con rinnovato entusiasmo, condividendo un obiettivo comune, speranze ed emozioni. Prima ancora che dei luoghi, infatti, questo è il censimento delle persone, che i luoghi li vivono, li amano, li salvano.

Come partecipare al censimento: sul sito www.iluoghidelcuore.it: data l’emergenza sanitaria, in questa prima fase si voterà esclusivamente on line, utilizzando anche un ampio ventaglio di materiali di condivisione social. Da quando sarà possibile, la raccolta voti avverrà anche attraverso il canale cartaceo, con moduli di raccolta voti dedicati a ogni luogo del cuore, scaricabili dal sito www.iluoghidelcuore.it. Ricordiamo che tutti possono votare e che si possono esprimere infinite referenze, perché i luoghi del cuore possono essere tanti e tanti sono i luoghi che regalano un’emozione.