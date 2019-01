La salma di 'Zo' è tornata in Senegal: ora una giornata in piscina per aiutare la sua famiglia

Un'iniziativa per aiutare la famiglia di Fall Alassanne, per tutti "Zo", il conosciutissimo e benvoluto bagnino tuttofare della piscina comunale di Lugo, prematuramente scomparso nei primi giorni di gennaio in seguito a una malattia. "Purtroppo il sorriso più bello, sincero e spontaneo che tutti gli utenti erano abituati a vedere ogni volta che entravano alla piscina di Lugo si è spento - lo ricordano gli amici della Uisp - Ciao caro amico Zo, non ti dimenticheremo mai. Il tuo sorriso brillerà per sempre nei nostri cuori".

Dopo aver raccolto i fondi necessari al trasferimento della salma in Senegal, sua terra natia, come da lui richiesto, si stanno susseguendo ora le idee per aiutare la famiglia rimasta a vivere a Cotignola e composta dalla moglie e da una figlia di appena 4 anni e un figlio di 10. Così, domenica 10 febbraio la piscina comunale di Lugo ospiterà una giornata di acquafitness, i cui ricavati andranno devoluti interamente alla famiglia di Zo. Dalle 14.30 alle 16 si svolgeranno otto corsi, distribuiti su tre turni da 30 minuti ciascuno. Sarà possibile effettuare la prenotazione attraverso l'app SportClubby dal primo febbraio. Per dare la possibilità a tutti di partecipare saranno consentiti al massimo due turni da 30 minuti a persona.

L'iniziativa è nata da una proposta degli istruttori Uisp, che presteranno la loro opera gratuitamente e saranno disponibili a tutti gli interessati, agevolati dai gestori della piscina stessa che concederanno gli spazi anch'essi gratuitamente. Il tutto è organizzato con il patrocinio del Comune di Lugo. Per ulteriori dettagli è possibile contattare gli uffici della sede di Lugo della Uisp al numero 054526924, email nuoto.ravennalugo@uisp.it. Inoltre, domenica 31 marzo la piscina di Lugo ospiterà la sesta edizione del “Trofeo Valerio Rondinelli” di nuoto master, iniziativa di carattere nazionale che quest’anno sarà valido anche come memorial “Zo Fall”: anche in questa occasione il ricavato verrà devoluto alla famiglia di Zo.