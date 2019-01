Falso e caccia di frodo: 61enne finisce ai domiciliari

I Carabinieri della stazione di Castiglione di Ravenna, all’esito di un mirato servizio, hanno rintracciato e sottoposto agli arresti domiciliari un 61enne residente del ravennate, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, gravato da ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di Ravenna. L'uomo, infatti, doveva espiare la pena complessiva di quattro mesi, due per reati di falso e due per la violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica (caccia di frodo).