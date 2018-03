Famiglie e disabilità, si festeggia l'anniversario della fondazione di Anffas

Mercoledì si è celebrato in tutta Italia il 60esimo compleanno di Anffas, l'Associazione di famiglie con persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, fondata a Roma il 28 marzo 1958 da un gruppo di genitori guidati da Maria Luisa Menegotto, decisi a difendere i diritti dei loro figli e a rivendicare il loro posto nella società, allora connotata da pregiudizi e chiusure fortemente discriminanti. In breve l'associazione si è diffusa nell'intero territorio nazionale, operando a tutela dei diritti umani e civili delle persone con disabilità e dei loro famigliari a tutti i livelli (istituzionali, legislativi, assistenziali) in coerenza con la Convenzione Onu ratificata in Italia nel 2009. Attualmente è organizzata sul modello associativo di tipo federale, conta 170 associazioni locali, 16 organismi regionali e 45 enti autonomi a marchio Anffas.

"A Lugo Anffas - spiega la Presidente Laura Salghini - è presente da 40 anni, anche se molti non la conoscono al di fuori degli addetti ai lavori: siamo una realtà piccola, con limitate risorse economiche. Cerchiamo comunque di offrire servizi di informazione e consulenza, inoltre organizziamo durante l'anno diverse attività per il tempo libero dei nostri familiari: vacanze, uscite, domeniche di sollievo e infine un laboratorio teatrale che nel 2017 ha dato vita ad uno spettacolo innovativo "Storia del cellulare". Proprio durante l'ultimo laboratorio i giovani e i loro familiari soci Anffas hanno festeggiato l'importante ricorrenza con torta e spumante, insieme al sindaco Davide Ranalli in rappresentanza della comunità lughese, per riaffermare i valori che hanno portato sessant’anni fa alla nascita della nostra associazione e che ne hanno poi accompagnato la vita attraverso importanti trasformazioni civili".