Fare impresa in montagna: il presidente Bonaccini visita le aziende dell'appennino

Più lavoro e un fisco formato “light” a vantaggio delle aziende per dare una spinta alla crescita economica nelle zone appenniniche. Senza dimenticare il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici – da quelli socio-sanitari, alla diffusione della banda ultra, alla viabilità - per contrastare lo spopolamento delle aree interne e combattere il dissesto idrogeologico del territorio. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati dal presidente del Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso della visita, in programma lunedì 17 giugno, in alcune località dell’Appennino ravennate e in Alta Valmarecchia, nel riminese. Nuova tappa di un tour che nelle scorse settimane ha già toccato le aree interne delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena.

Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme i Comuni del ravennate in cui si recherà in mattinata Bonaccini. Il primo appuntamento è a Brisighella, presso l’azienda Dalmonte Vivai (ore 9), per l’inaugurazione di una serra ultratecnologica realizzata grazie a un finanziamento regionale. A fine mattinata (ore 12) è previsto un incontro istituzionale presso la Rocca di Riolo Terme, alla presenza di amministratori pubblici, imprenditori e cittadini.

Il tour proseguirà nel pomeriggio in Alta Val Marecchia, con visite ad alcune importanti aziende del territorio - Il Fontetto di Novafeltria (allevamento), Salcavi di Talamello (materiale elettrico) e Valpharma di Pennabilli (farmaceutica). La visita si concluderà in serata con un incontro istituzionale presso il Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria (ore 19), promosso dall’Unione dei Comuni della Valmarecchia. Bonaccini sarà accompagnato nel tour dal sottosegretario alla presidenza, Giammaria Manghi.