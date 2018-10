Farini social week: una giornata dedicata alla collaborazione tra vicini di casa

Una giornata dedicata all’abitare in contesti popolari e in condivisione con la propria comunità quella di giovedì 11 ottobre. Si parte al mattino in Acer, dove si terrà una conferenza stampa rivolta ai giornalisti alle 11 in viale Farini 26. Si parlerà dei risultati dell’ultimo percorso partecipativo realizzato da Acer Ravenna e Faenza e da Villaggio globale: un regolamento che stimoli, faciliti e sostenga ogni pratica di vicinato collaborativo ed attività dedicate al sostegno reciproco tra le famiglie. È questo lo scopo di “Condomini Collaborativi”, percorso partecipativo realizzato da Acer tra settembre 2017 e marzo 2018 con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Frutto degli appuntamenti che gli operatori sociali di Villaggio globale hanno facilitato nei territori faentini e ravennati, il regolamento è stato elaborato nei suoi contenuti in modo partecipato, a più mani da tutte le persone interessate, residenti in edifici di edilizia residenziale pubblica.

Nel pomeriggio, alle 17.30 va in scena “Abitare collaborativo”, un incontro aperto al pubblico e dedicato alla condivisione di esperienze di vicinato collaborativo: vicini di casa che, nelle case popolari, scelgono di aiutarsi reciprocamente, provvedere alla manutenzione degli spazi comuni, creare spazi di ritrovo o biblioteche condominiali. L’incontro è particolarmente rivolto a chi abita nelle case di edilizia residenziale pubblica, gestite da Acer, ma è aperto a tutta la cittadinanza. A condurre l'incontro saranno Emanuela Capellari, mediatrice sociale di Acer ed Eleonora Ricci di Villaggio globale, animatrice di diverse esperienze di vicinato collaborativo.