Fedeli di Porto Fuori in visita dal Papa: e lui fa salire 4 bimbi sulla sua auto

Mercoledì un gruppo di fedeli della Parrocchia di Santa Maria in Porto Fuori, guidati dal loro Parroco Don Bruno Gallerino, ha partecipato all’Udienza Generale di Papa Francesco in Piazza San Pietro a Roma. Sin dalle prime ore della giornata il gruppo di Porto Fuori è stato dapprima in fila per entrare in Piazza San Pietro e poi, insieme ad altre 30.000 persone ad attendere uno sguardo ed una benedizione di Papa Francesco.

Le aspettative non sono state tradite e anzi sono state ricompensate con la scelta da parte del Santo Padre di far salire, insieme con lui, sulla Papa mobile 4 bambini di Porto Fuori, che hanno potuto fare il giro di tutta Piazza San Pietro sull'auto del Papa insieme allo stesso. Tutti i portofuoresi presenti in Piazza San Pietro hanno avuto un commento unanime interrotto da tanti singhiozzi di commozione: "Che onore e che meraviglia vedere 4 dei nostri bambini sull'auto del Papa". Il Gruppo di Portofuoresi, per mezzo dei 4 bambini a bordo della Papa Mobile, ha omaggiato il Santo Padre con due magliette rispettivamente della Parrocchia e della prossima Sagra de Caplet. Il Santo Padre a conclusione della sua catechesi ha rivolto un indirizzo di saluto al gruppo di Porto Fuori. La partecipazione all’Udienza di mercoledì è stata la conclusione di una tre giorni di condivisione comunitaria nella città capitolina.