Federalberghi lancia la proposta: "Illuminiamo la pineta per renderla più sicura"

Federalberghi Ascom Cervia ringrazia e si complimenta per il servizio che le Forze dell’Ordine stanno svolgendo nella città del sale. "Riteniamo fondamentale la loro presenza e il lavoro che svolgono quotidianamente per proteggere e garantire la sicurezza e la tranquillità, soprattutto in momenti di picchi di presenze turistiche come quelli di questi giorni - scrivono da Federalberghi - Segnaliamo l’importanza dei presidi di Polizia che riescono a tenere monitorate le zone in cui sono presenti, dando il senso di protezione e di un controllo effettivo nella nostra città. Si tratta di presidi che permettono di dare sostanza alla nostra offerta turistica in termini di tranquillità e sicurezza".

Nell’ottica di una strategia turistica di lungo raggio con proposte che possano ottenere risultati concreti già per la prossima stagione del 2019, Federalberghi Ascom Cervia propone e promuove “L’illuminazione della Pineta di Pinarella e Tagliata”. "La Pineta di Pinarella e Tagliata è un luogo fisico e il polmone verde della città - spiega il Presidente di Feferalberghi Ascom Cervia Maurizio Zoli - La nostra idea è di una pineta maggiormente valorizzata come prodotto turistico e identitario della nostra località. La sua tutela e il suo potenziamento deve rappresentare per tutti un valore che richiede progettualità e impegno. La proposta è quella di chiedere all’amministrazione comunale di destinare risorse economiche per la sistemazione della Pineta e in primis all’illuminazione per poterla rendere fruibile anche in orari serali. In questo modo, turisti e cittadini, potranno usufruire di un luogo naturale e caratteristico della nostra città con maggiore sicurezza anche in momenti di minore frequentazione. Da sempre la lotta al degrado è un impegno prioritario della nostra associazione”.