Federcoop Romagna accoglie due studenti per l'alternanza scuola-lavoro

Giovedì è stato l’ultimo giorno del percorso di alternanza scuola/lavoro alla sede ravennate di Federcoop Romagna per due studenti dell’Istituto tecnico economico statale di Ravenna, Giacomo Pagnani e Fa Demba Thiam. Il progetto li ha visti impegnati dal 5 al 23 marzo per l’intero orario settimanale di apertura degli uffici: si sono occupati principalmente di registrazioni contabili, compilazioni di libro soci, archiviazioni di dati, lavori in ambito fiscali, registrazione di fatture, schede antiriciclaggio.

Gli studenti sono stati seguiti in veste di tutor da Laura Macrì e Nicoletta Cappelli. "Federcoop Romagna – commenta il vicepresidente Rudy Gatta – è sempre disponibile a essere coinvolta in queste esperienze: aiutare i giovani ad approfondire una professione e a creare le basi per poi inserirsi nel mondo del lavoro è una dei valori di base del movimento cooperativo".