Federcoop Romagna premia gli studenti meritevoli con borse di studio

Si è svolta giovedì 6 dicembre negli stabilimenti di Fruttagel ad Alfonsine la cerimonia della consegna delle borse di studio per i figli dei dipendenti di Federcoop Romagna frequentanti le scuole medie e superiori che si sono distinti per meriti scolastici. L’istituzione delle borse di studio è una scelta che ha un forte significato simbolico, in quanto legata a una delle caratteristiche fondanti della Cooperazione: l’impegno per sostenere il percorso di crescita dei giovani. La consegna delle borse di studio rientra tra le attività di ‘Welfare Aziendale’ volute da Federcoop Romagna sin dalla sua nascita, avvenuta un anno fa.

Hanno ricevuto i premi: Filippo Alvisi, Alice Balzani, Sofia Balzani, Edoardo Brandolini, Alice Cenzuales, Anna Cenzuales, Nicola De Renzi, Lorenzo Denicolò, Alessandro Denicolò, Siria Gentili, Enrico Mazzotti, Gianluca Mazzotti, Giada Parini, Viola Pierfederici, Camilla Ranalli, Chiara Ranalli, Mattia Ranalli, Simone Roverati, Lucia Talli e Mattia Zoffoli. La cerimonia è stata condotta da Stanislao Fabrino (presidente e amministratore delegato di Fruttagel), Rudy Gatta (vicepresidente di Federcoop Romagna) e Guglielmo Russo (presidente di Federcoop Romagna) che ha ringraziato Fruttagel per l'ospitalità e ha ricordato "l'importanza di iniziative di questa natura e la bellezza di organizzarle cerimonie di questo tipo in luoghi in cui la cultura alimentare viene celebrata ogni giorno". Infine Russo ha sottolineato quanto sia importante riconoscere l'impegno e il merito dei ragazzi, soprattutto in un momento complicato come questo per il nostro paese. Prima della cerimonia i presenti hanno potuto visitare lo stabilimento di Fruttagel e approfondire i temi della corretta alimentazione e della sostenibilità ambientale.