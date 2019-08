La vedova di Vigor Bovolenta Federica Lisi riscopre l’amore: "Sono molto serena"

Era la sera del 25 marzo del 2012. Nel bel mezzo della sfida tra il Volley Forlì e la Lube Macerata Vigor Bovolenta ebbe un malore fatale. E il suo cuore si spense per sempre. Quindici giorni dopo quel dramma la moglie Federica Lisi si accorse di essere incinta del quinto figlio. Sette anni dopo, la sua vita è cambiata ancora. Ha trovato l'amore. A conquistare il cuore di Federica è Pia Tuccitto, cantautrice e autrice della canzone “E..." di Vasco Rossi.

"La vita regala momenti straordinari - ha raccontato la vedova Bovolenta in un'intervista rilasciata a "Libero" -. Sono passati sette anni e la mia vita è adesso, nel mio nuovo percorso ci sarà la mia esperienza con mio marito, ma in una forma differente. Non è facile aprirsi e affrontare la vita non da vittima ma da protagonista; credere che la vita ti può ancora regalare momenti straordinari basta saperli cogliere e vivere con libertà. Con Pia la mia vita è cambiata completamente".

Federica racconta di aver incontrato Pia casualmente al “Roxy Bar” da Red Ronnie. "Io le ho regalato il mio libro e lei il suo singolo - ha ricordato -. Sentendo le sue canzoni ci siamo rese conto che l’intreccio delle nostre vite era perfettamente magico". Ora fanno coppia anche in palcoscenico, con uno spettacolo da loro ideato dal titolo "Ioelei", che, come ha spiegato Federica, "vuole trasmettere la voglia di vivere e di amare".

"Siamo probabilmente due "pazze" e l’unione della nostra follia ha creato una bomba - ha concluso -. Mi sono buttata completamente in un’altra vita e sSa. Provo sensazioni ed emozioni bellissime. Il nostro è un rapporto puro. Siamo due donne con quattro palle".