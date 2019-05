Quando la volontà supera le difficoltà: ipovedente si laurea a pieni voti

Quando la volontà supera anche le difficoltà che la vita ci mette davanti. Una capacità visiva ridottissima non ha impedito al 25enne ravennate Federico Lombardi di conseguire un'eccellente laurea in Ingegneria Energetica a Bologna pochi giorni fa. L'occasione per fargli i complimenti e per consegnargli il volume "Ravenna dall'Università in poi" è stato il convegno Partito repubblicano italiano di venerdì scorso sui trent'anni dei corsi ravennati.

Giannantonio Mingozzi, presidente di Tcr, ha sottolineato il suo impegno straordinario per superare ogni ostacolo, un vero esempio per tutti i giovani impegnati nello studio. Eugenio Fusignani, vicesindaco e candidato repubblicano in "Più Europa" alle prossime elezioni europee, si è congratulato e, premiandolo, ha ricordato come Federico abbia scelto di continuare negli studi iscrivendosi al corso magistrale di ingegneria gestionale.