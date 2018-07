Sorpresa "a tema" per la Notte Rosa: tornano i fenicotteri in Pialassa Baiona

Si potrebbe definire una sorpresa "a tema", visto il colore di questi splendidi animali. Anche quest'anno sono tornati nella piallassa Baiona, a Marina Romea, i fenicotteri rosa. Sabato mattina i passanti si sono risvegliati con una distesa colorata, a tema con la Notte Rosa che fino a domenica porta a Ravenna e nei lidi tanti eventi. In questo periodo, nel rispetto dell'ecosistema protetto composto da 1100 ettari di zone umide collegate al mare Adriatico, è possibile ammirare questo spettacolo mozzafiato di un intero stormo di fenicotteri.

Questi splendidi pennuti sono uccelli particolarmente sociali, che vivono in grossi stormi, in prevalenza in aree acquatiche. I piccoli escono dal guscio con un piumaggio bianco, ma le piume di un fenicottero nella fase adulta sono di un colore che va dal rosa chiaro al rosso vermiglio, dovuto al carotene presente nel cibo. In particolare il colore è dovuto ai carotenoidi, dei pigmenti organici presenti in molti molluschi, crostacei e insetti acquatici come l'Artemia salina, un minuscolo gamberetto di cui vanno ghiotti i fenicotteri. Più un fenicottero mangia questi gamberetti e più il suo piumaggio si colora di un rosa più intenso. I fenicotteri sono inoltre noti per stare in equilibrio su una sola zampa mentre stanno in piedi e si nutrono. Oggi in Italia il fenicottero è presente in Sicilia, in Toscana, in Puglia, in Sardegna, nelle Valli di Comacchio e da diversi anni nella piallassa di Marina Romea, tanto che è diventato il simbolo di uno degli habitat più preziosi del nostro paese, quello delle zone umide.