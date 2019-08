Fenicottero in spiaggia diventa un'attrazione. L'appello: "Non toccateli se li vedete"

Fenicotteri sul litorale cervese. Si tratta di esemplari giovani che hanno momentaneamente abbandonato il gruppo per riposarsi. Si tratta di volatili piuttosto timidi e facilmente stressabili. La Polizia Locale ha dovuto "scortare" uno di questi esemplari, per mantenere a distanza la gente. "Se vi capita di vederne in spiaggia, allontanatevi e non disturbateli - è la raccomandazione dell'amministrazione comunale di Cervia, con l'invito a diffondere il messaggio -. Riprenderanno il volo non appena si saranno riposati".

E' consigliato contattare il numero della Polizia Locale (0544 979251) in caso d'avvistamento di un volatile sofferente. L'animale, che vive sulle coste, proviene presumibilmente dalle saline di Cervia. Il fenicottero non è pericoloso, ma bisogna appunto lasciarlo riposare in modo da consentirgli di riprendere il volo. Altri fenicotteri sono stati avvistate in altre spiagge romagnole.