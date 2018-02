Fermano l'auto per un controllo: l'amica nasconde la droga tra le gambe

La Polizia di Ravenna ha denunciato un 28enne genovese, residente nella città dei mosaici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Domenica pomeriggio un equipaggio della Sezione volanti della Questura di Ravenna ha proceduto al controllo di un’autovettura, con a bordo due donne, che si trovava parcheggiata nei pressi dell’ippodromo di piazza Caduti sul Lavoro.

Nel corso dell’accertamento gli agenti della Volante si sono accorti che la passeggera del veicolo avrebbe nascosto fra le gambe un piccolo contenitore in legno, risultato contenere una discreta quantità di marijuana, che la donna ha consegnato ai poliziotti. E' stata poi fatta intervenire sul posto una seconda volante con a bordo un'agente, che ha proceduto a un'approfondita verifica di entrambe le ragazze e dei rispettivi effetti personali: verifica che avrebbe consentito di rinvenire e sequestrare altra sostanza stupefacente che una delle due donne avrebbe custodito all’interno della

propria borsa in un involucro di cellophane. La conducente e proprietaria del veicolo, invece, è stata congedata perché estranea al possesso della droga. Al termine delle verifiche la 28enne genovese è stata condotta in Questura per essere denunciata a piede libero per detenzione ai fini di spaccio

di sostanze stupefacenti.