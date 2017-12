Fermati i presunti componenti della banda delle spaccate: erano due minorenni

Sono stati i carabinieri del Radiomobile, nella notte tra sabato e domenica, a fermare due dei presunti componenti della banda delle spaccate che, negli ultimi giorni, aveva visto Ravenna essere messa a ferro e fuoco. I militari dell'Arma sono riusciti a bloccare in flagranza i presunti autori dei vari colpi ed è emerso che si trattava di due minorenni, un italiano e un romeno. Fatale, per i due ragazzini che si spostavano in bicicletta alla ricerca dei possbili obiettivi, è stata la spaccata fatta questa notte, verso le 4, in via Falconieri ai danni di una piadineria. I giovani, dopo aver infranto un vetro del locale, si sono precipitati verso la cassa ma non trovando i contanti hanno ripiegato sui generi alimentari facendo razzia di salami e prosciutti. Poco lontano, tuttavia, c'era una pattuglia dei carabinieri che sorvegliava la zona proprio per cercare di individuare i malviventi e, i militari, sono entrati subito in azione, grazie anche al supporto di una Volante della polizia di Stato, bloccando i ragazzini che tentavano la fuga e portandoli in caserma. Nello zaino di uno dei due, i carabinieri hanno ritrovato parte dei generi alimentari subati nella piadineria.