Fermate cancellate con i nuovi orari dei treni: "Studenti e famiglie nel caos"

I nuovi orari di Trenitalia, in vigore da domenica 9 dicembre, continuano a fare discutere per via della soppressione di alcune fermate su divere linee. "Le mie due figlie studiano al liceo di Lugo, ma noi abitiamo a Godo - spiega una mamma preoccupata - I nuovi orari dei treni comporteranno stravolgimenti notevoli per tutti gli studenti che utilizzano la linea Lugo-Ravenna, e in maggior modo per coloro che, come le mie figlie, scendono in stazioni minori come Godo. Infatti il treno in direzione Ravenna partirà alle 11.48 e alle 12.48 e, con un orario scolastico che termina alle 11.50 o 12.50, i ragazzi non riusciranno più a prendere il treno in partenza ma dovranno attendere un’ora oppure uscire prima ogni giorno. Quel che è peggio è che questi treni non faranno più fermata a Godo, ma solo a Russi, e pertanto si renderà necessario un ulteriore trasporto in auto da e per la stazione di Russi (genitori permettendo) per evitare di dover partire un’ora prima e rientrare due o tre ore dopo con viaggi di circa un'ora e cambio del treno. Faccio presente che un punto di forza di Lugo per chi proviene dal Comune di Russi è sempre stata anche la comodità dei servizi di trasporto, e tanti del nostro Comune hanno scelto scuole di Lugo (rispetto a Ravenna o Faenza) anche per questa ragione. Ora, ad anno scolastico iniziato e dopo aver pagato oltre 600 euro per i due abbonamenti annuali, veniamo a conoscenza di questa variazione, presa evidentemente senza tener conto delle esigenze dei pendolari. Chiediamo a nome di tutte le famiglie di Bagnacavallo, Russi, Godo e Ravenna che utilizzano la linea ferroviaria Lugo-Ravenna di ripristinare gli orari fino ad ora in vigore al fine di consentire a tutti i pendolari di usufruire dell'abbonamento già pagato".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !