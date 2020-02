Fermati per un controllo, nell'auto di due ragazzini spuntano coltelli e arnesi da scasso

Nella serata di venerdì, durante un controllo stradale, il personale della polizia di Stato di Ravenna ha denunciato due giovanissimi per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Gli agenti, in via Bovini, hanno intimato l'alt al veicolo sul quale viaggiavano un 20enne e un 19enne. Al momento del controllo, il personale delle Volanti si è accorto che nel vano portaoggetti c'era un coltello a serramanico, poi risultato avere una lama da 22 centimetri, che ha fatto scattare un'accurata perqusizione del mezzo. Sotto al sedile del passeggero è spuntato un martello mentre sotto alla moquette del baule sono stati trovati altri due coltelli, uno con lama da 12 centimentri e l'altro da 26, oltre a un'asta metallica terminante con un gancio. Non essendo stati in grado di giustificare la presenza di queli oggetti, i due giovani sono stati portati in questura e denunciati a piede libero.