Fermato a Ravenna il fratello di un jihadista, era stato anche in Siria: "Soggetto pericoloso"

La Polizia di Stato, nell’ambito della consueta attività di monitoraggio e prevenzione del fenomeno del terrorismo di matrice jihadista, nella giornata di mercoledì ha rintracciato a Ravenna il fratello di un “foreign fighter” tunisino, già noto alla Questura e non reperibile sul Territorio Nazionale.

I controlli compiuti dalla Digos della Questura hanno evidenziato che il giovane era privo dei requisiti per soggiornare nel nostro territorio, pertanto è stato espulso con decreto del Prefetto di Ravenna e accompagnato presso il C.P.R. di Ponte Galeria (Roma), in attesa del successivo rimpatrio. Inoltre è stato sanzionato per l’inosservanza all’Ordine del Questore di Agrigento ad uscire dallo Stato, emesso il 7 gennaio dell'anno scorso.

L’attività di accertamento svolta dagli uomini della Digos ha messo in evidenza la pericolosità del soggetto, delineata anche da ulteriori riscontri compiuti in ambito internazionale attraverso lo scambio informativo con gli organi preposti. Il tunisino è stato qualificato come “Soggetto pericoloso” dalle Autorità tunisine, alla luce di un suo viaggio in Siria attraverso la Turchia, per poi, nel 2017, fare ingresso illegale nel Territorio Nazionale attraverso la frontiera di Lampedusa (AG).