Fermato durante un blitz "antifurti": gli era stata negata la protezione internazionale

Ancora controlli anti-furto. Blitz della polizia della polizia nel popoloso quartiere di Borgo Bovio, a Terni: due le persone fermate. Sono stati notati da una pattuglia della squadra volante mentre guardavano con fare sospetto dentro le auto in sosta in un parcheggio e, quando gli agenti si sono avvicinati, hanno tentato una breve fuga, ma sono stati bloccati e identificati.

Entrambi sono risultati senza fissa dimora in Italia e con precedenti per reati di droga. Per uno dei due, un cittadino marocchino di 30 anni, è emerso un ordine di carcerazione emesso a gennaio dalla procura della Repubblica di La Spezia per reati di droga; per l’altro, un connazionale 25enne, è risultato un ricorso ancora valido al rigetto della domanda di protezione internazionale da Ravenna. Il 30enne è stato arrestato e il 25enne è stato munito di biglietto di invito a presentarsi all’ufficio immigrazione della questura di Ravenna per verificare la sua posizione sul territorio nazionale.