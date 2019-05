Fermato per un controllo: gli agenti scoprono che era ricercato

Nella tarda serata di venerdì, nel corso di un controllo del territorio, il personale delle Voanti della Questura di Ravenna ha arrestato un 35enne sul quale pendeva un ordine di carcerazione. Gli agenti, nei pressi dell'ingresso del pronto soccorso, hanno notato l'uomo che si aggirava con fare sospetto e lo hanno ermato per un controllo. Al momento di fornire le proprie generalità, è emerso che il 35enne doveva scontare una pena definitiva di 10 mesi e 10 giorni emessa dal tribunale ravennate lo scorso 16 maggio. Portato in Questura per le pratiche di rito, al termine degli accertamenti è stato trasferito in carcere.