Ferragosto in sicurezza: in campo oltre cento agenti di Polizia locale

Con il prevedibile intensificarsi del traffico e delle presenze soprattutto nelle zone turistiche dell’esteso territorio comunale, anche quest’anno, in occasione della giornata di ferragosto, sono stati predisposti servizi speciali che prevedono l’impiego di 105 agenti di cui 80 impegnati nel controllo del territorio e 25 nell’antiabusivismo, a partire dalle 19 di mercoledì e fino all'una di venerdì 16 agosto. A questi si aggiungono due pattuglie di volontari dell’associazione nazionale carabinieri (Anc) operative in città fino alle 19.

"Ovviamente l’attenzione dell’amministrazione comunale alla sicurezza e al rispetto della legalità è costante nel corso dell’intero anno, ma occasioni come questa richiedono uno sforzo ancora maggiore per consentire a residenti, ospiti e turisti di trascorrere una giornata all’insegna della serenità, del relax e del divertimento - spiega il vicesindaco Eugenio Fusignani - Il nostro obiettivo è cercare di garantire adeguati standard di sicurezza affinchè tutti possano godere appieno delle bellezze naturalistiche, balneari, artistiche e culturali di Ravenna. Auguro a chi è in vacanza un ferragosto felice, divertente ma responsabile e ringrazio chi invece lavora, forze dell’ordine e della sicurezza pubblica, polizia locale, personale sanitario e volontari, nella consapevolezza di contribuire al benessere delle persone, della città e dell’intero territorio".