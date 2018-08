"Ferragosto Insieme": musica e cocomeri animano il centro di Lugo

Tante persone, con piazza Baracca e le vie del centro storico affollate, con un concerto, quello dei "Beghi per caso", molto apprezzato, e i tanti cocomeri finiti in poco tempo: il “Ferragosto insieme”, offerto dalla Pro Loco di Lugo a tutti i cittadini lughesi rimasti in città e ai visitatori, ha confermato di essere un evento attraente e trainante dell’estate lughese. Soddisfatti i volontari della Pro Loco, il cui lavoro non è stato vanificato dal maltempo della mattinata di mercoledì.

E' logicamente contento il presidente dell’associazione, Mauro Marchiani, per il quale “Ferragosto Insieme, nella sua semplicità, continua ad essere un evento molto partecipato e molto atteso, in grado di portare in piazza nel pieno dell’estate un grande numero di persone. Tutti i presenti hanno apprezzato la serata, soddisfatti anche i titolari delle bancarelle di hobbisti, creativi e produttori che hanno dato colore alla serata e ci è dispiaciuto anzi per le tante persone che sono dovute rimanere in piedi per ascoltare il concerto dei Beghi per caso: non sono bastate le panche che avevamo predisposto. Tutti ci hanno ringraziato e per volontari come noi il ringraziamento è il riconoscimento e il premio più bello che possiamo incassare”.

Passato il Ferragosto, non finisce l’estate della Pro Loco, che è già al lavoro per realizzare una grande mostra su Gioachino Rossini, nel 150ennale della sua morte, che verrà inaugurata l’8 settembre, in coincidenza con l’inizio della Biennale “Bassa Romagna in Fiera” che si terrà a Lugo. “E’ un grande evento, a cui teniamo molto – spiega Marchiani – e di cui forniremo tutti i dettagli nei prossimi giorni. Posso però anticipare che onoreremo in vari modi la memoria e la figura di questo grande artista, che ha lasciato un segno anche qui a Lugo”. Poi, a fine settembre nell’agenda della Pro Loco e nel calendario degli eventi predisposti per i suoi 50 anni, spicca il viaggio a Nervesa della Battaglia, in programma il 29 settembre, per visitare la città dove morì Baracca e gli scenari della grande guerra e per sancire il gemellaggio tra le due Pro Loco.