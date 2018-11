"Festa dei cittadini maggiorenni", il sindaco consegna la Costituzione ai neo 18enni

Con una cerimonia ufficiale, l’amministrazione comunale di Cervia consegnerà una copia della Costituzione Italiana alle ragazze e ai ragazzi cervesi che hanno compiuto o compiranno i diciotto anni nel 2018. E’ questo il secondo anno della “Festa dei cittadini maggiorenni” che si svolgerà mercoledì 21 novembre alle 17.30 al Magazzino del Sale. I ragazzi saranno accolti dal sindaco Luca Coffari, dall’assessore alla Cultura, Ambiente e Welfare Michela Lucchi, dalla Dirigente del settore Cultura, Servizi e Beni Comuni Daniela Poggiali. Inoltre interverranno il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il Prefetto della Provincia di Ravenna Enrico Caterino, l’"EducAttore", formatore e scrittore Michele Dotti. A seguire, aperitivo e piccolo buffet preparato dal Condominio Solidale.

"ll compimento dei 18 anni segna una tappa fondamentale della vita nel quale si conquistano diritti e doveri sanciti dalla carta fondamentale del nostro Stato: la Costituzione - commenta il sindaco Coffari - E’ una meta importante, ma è anche un punto di partenza, dove per la prima volta si è responsabili di ciò che si fa o non si fa in prima persona. Per questo l’amministrazione ha pensato di organizzare una piccola festa nella quale, oltre che ritrovarci e conoscerci, consegnare anche la Costituzione Italiana e un opuscolo appositamente realizzato in cui si potranno trovare utili suggerimenti alla nuova condizione di cittadino maggiorenne".