Festa del Volontariato a Cervia, la Consulta premia il gruppo “Cuori e cuochi”

La Consulta del Volontariato si è riunita lunedì per fare un bilancio sulla Festa del Volontariato svoltasi lo scorso novembre. La valutazione è stata estremamente positiva e in particolare si è evidenziata la grandissima partecipazione alla cena che si è tenuta all'Istituto alberghiero, con la presenza di 360 persone. Nel corso dell’incontro è stato premiato il gruppo “Cuori e cuochi”, che ha preparato i pasti e organizzato la sala al Magazzino del sale, per la disponibilità e la grande professionalità dimostrata in occasione dei tre giorni della Festa del Volontariato. "Questo riconoscimento è un gesto semplice, ma fatto col cuore - commenta il presidente della Consulta del Volontariato Oriano Zamagna -. E’ grazie anche alla disponibilità di persone come loro, che si prodigano per la comunità, che è possibile portare novità e organizzare al meglio l’evento. Professionalità e volontariato si sposano bene e permettono di organizzare nel migliore dei modi questa festa del volontariato, che ogni anno cerchiamo di far crescere nella nostra città". Questi i premiati: Giorgia Anastasi, Silvana Barbieri, Paolo Cavuoto, Debora Fantini, Andrea Giuliani, Giuseppe Mariano, che erano presenti, inoltre Tania Pagliacci e Domenico Lacedonia.