Festa dell’Europa, Palazzo Vecchio si colora con le bandiere dell'unione

Oggi il Comune di Bagnacavallo celebra la Festa dell’Europa in maniera virtuale con contributi video delle città partner, pubblicati sulla pagina Faceboook dell’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim con la partecipazione della Scuola comunale di musica. Le bandiere delle nazioni europee sono esposte alle finestre di Palazzo Vecchio e questa sera la Torre civica sarà illuminata di blu, colore della bandiera europea. Le città partner di Bagnacavallo sono: Neresheim in Germania, Pays d’Othe in Francia, Strzyzow in Polonia, Stone in Gran Bretagna e Radauti in Romania

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.