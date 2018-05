Festa della famiglia della parrocchia, chiude via Mascagni a Faenza

Domenica 13 maggio è programmato il tradizionale appuntamento annuale con la festa della famiglia della parrocchia di San Marco. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sarà chiusa al traffico via Mascagni. Dalle ore 8.00 alle 16.00 di domenica prossima, saranno pertanto vietate la circolazione e la sosta, su entrambi i lati, nel tratto di via Mascagni compreso da via Verdi fino a via Wagner. Nella fascia oraria suddetta il transito sarà consentito ai soli residenti. La segnaletica informativa dei divieti è già stata collocata.



