Festa delle associazioni: divieti di sosta e modifiche al traffico in centro

Sono numerose le modifiche alla viabilità previste domenica 16 settembre a Faenza, in occasione del tradizionale appuntamento in piazza del Popolo con la festa delle Associazioni, organizzata dalla Consulta faentina del volontariato in collaborazione con "Per gli altri" - Centro di servizio per il volontariato della provincia di Ravenna.

Dalle 5.00 alle 22.00 di domenica prossima saranno infatti vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli in piazza Martiri della Libertà, da via Marescalchi al Palazzo del Podestà, e in piazza del Popolo. Dalle 6.00 alle 13.00, divieto di circolazione e sosta in piazza della Legna, corso Matteotti (da piazza del Popolo a via Nazario Sauro) e via Torricelli (da piazza del Popolo a vicolo S.Antonio). Obbligo di svolta a destra in via Severoli, all'intersezione con via Nazario Sauro. Infine, durante la gara podistica "Maratonina Città di Faenza", inserita nel programma della festa, dalle 9.00 alle 10.15 circa, durante il passaggio dei podisti sarà temporaneamente vietata la circolazione di tutte le auto in corso Matteotti (da piazza della Legna a via C.C. Scaletta), via Scaletta, via Castellani (da via Scaletta a via Severoli), via Severoli e via Pistocchi.