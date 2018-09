Festa di fine anno per i centri ricreativi estivi: la strada chiude al traffico

Venerdì 7 settembre via Marini a Faenza sarà chiusa al traffico per alcune ore in occasione della festa di fine attività dei Centri ricreativi estivi. Il divieto di circolazione e sosta (su entrambi i lati della strada) sarà in vigore dalle ore 13.30 alle 20.00 su tutta la via Marini, con la sola esclusione dei residenti. I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi forzatamente. La viabilità ordinaria sarà ripristinata in serata, al termine della manifestazione.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !