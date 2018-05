Festa in ospedale per l'ex pilota del motomondiale Gianni Rolando, tanti i volti noti

Giovedì scorso all’ospedale Santa Maria delle Croci si è svolta una festa a sorpresa all’ex pilota del motomondiale 500 Gianni Rolando nel soggiorno dello stesso ospedale dove l’ex pilota è ricoverato a seguito di un peggioramento della sue condizioni di salute. A organizzargli la festa suo figlio Gianfilippo Rolando (consigliere comunale di Ravenna) e Stefano Padovani (fotografo e proprietario di una nota rivista), facendo entrare nelle corsie dell’ospedale una sorta di Kermesse mista fra motomondiale, tv e musica, come il telecronista Guido Meda, l’ex pilota e commentatore Loris Reggiani, il giornalista Carlo Canzano, l’ex team manager di Valentino Rossi Rossano Brazzi, il Dr. della clinica mobile Claudio Costa, Beppe Leoncini della Steve Roger Band, ex batterista di Vasco, l’ex parà ed opinionista esperto di conflitti internazionali del tg com Carlo Biffani, la nipote di Benito Mussolini Silvia Negri. Tutto per poche ore perché allo scoccare delle 15:00 finito l’orario visite, gli speciali visitatori hanno abbandonato ordinatamente le corsie e tutto è tornato nella normalità.