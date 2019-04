Celebrato a Bagnacavallo il 74esimo anniversario della Liberazione

Giovedì mattina a Bagnacavallo e nelle frazioni è stato celebrato il 74esimo anniversario della Liberazione con numerose manifestazioni promosse dal Comune in collaborazione con il Comitato Permanente Antifascista e i Consigli di Zona. A Bagnacavallo si è celebrata una messa alle 10 al Sacrario dei Caduti, poi si è formato un corteo che ha deposto corone alla stele armena e al monumento ai Caduti. Alle 10.45, in piazza della Libertà, dopo il saluto del sindaco, si è svolto un intervento musicale a cura degli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Bagnacavallo, in collaborazione con la scuola comunale di musica gestita dall’associazione Doremi. Celebrazioni si sono tenute anche a Villanova, Boncellino, Traversara, Glorie, Villa Prati, Rossetta e Masiera. Sempre nell’ambito delle celebrazioni per la Liberazione l’Anpi di Bagnacavallo organizza presso il Parco del Senio di Masiera, dal 26 al 30 aprile, Anpi in Festa, cinque giorni di iniziative, musica, buon cibo e parole sulla R-Esistenza, con il patrocinio del Comune. Info: 389 0003321.