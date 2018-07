Ravenna celebra Sant'Apollinare, il vescovo: "Un’occasione per andare alle radici della nostra fede"

Alla scoperta di Sant’Apollinare in tutti i luoghi che parlano di lui in città. Anche quest’anno la diocesi di Ravenna-Cervia celebra il suo Patrono (e di tutta la Regione) con i tradizionali appuntamenti liturgici: il pellegrinaggio a piedi della domenica sera con il percorso solito (Cattedrale-Sant’Apollinare), la solenne celebrazione eucaristica di lunedì alle 10.30 nella Basilica cittadina, alle 18 i Vespri e la Messa solenne in S. Apollinare in Classe. Lunedì mattina le Lodi e l’Ufficio di letture alle 8 presieduti dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni in un luogo intitolato sempre a Sant’Apollinare (in Veclo), il monastero delle clarisse cappuccine di via Pietro Alighieri, proprio per ritrovare le tracce del Santo fondatore in tutta la città.

“Invito tutti i ravennati e anche i turisti a partecipare alle celebrazioni del nostro Santo Patrono, un evento non solo per la nostra diocesi ma anche per il territorio e la città – spiega l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni –. Come ogni anno le celebrazioni sono l’occasione per riscoprire le radici della nostra fede, che si fonda proprio sulla testimonianza e l’evangelizzazione di Sant’Apollinare. Sarà l’occasione anche per annunciare il tema del prossimo anno pastorale e per indicare ai cattolici impegnati nella vita sociale e politica l’urgenza di ascoltare, dare attenzione educativa e spazi di inserimento nella società ai giovani, con nuove politiche, sempre più necessarie al bene comune”.

Le celebrazioni per Sant’Apollinare inizieranno con i vespri di domenica, alle 18 nella basilica di Sant’Apollinare in Classe. Sarà sempre monsignor Ghizzoni a guidare il pellegrinaggio con le reliquie di Sant’Apollinare con partenza da Duomo alle 20 e arrivo a Classe. Il ritorno sarà con bus riservato. Il giorno di Sant’Apollinare, 23 luglio, alle 10.30 in Cattedrale è in programma la Santa Messa per il patrono con le autorità cittadine mentre alla sera, alle 18, la celebrazione dei Secondi Vespri nella Basilica di Sant’Apollinare in Classe e a seguire la Messa vespertina.