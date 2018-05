Feste di fine anno delle scuole: sosta e viabilità modificata

Modifiche alla viabilità in centro storico a Faenza, nella giornata di sabato 26 maggio prossimo, per le feste di fine anno scolastico di due scuole elementari. Sabato, dalle ore 8.30 alle 13.00, per la festa della scuola Gulli saranno infatti vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli in via Castellani, nel tratto compreso da via C.C. Scaletta a via Severoli. Un'altra ordinanza vieta invece la circolazione in via Marini sempre sabato, dalle ore 16.00 alle 23.00, per la festa della scuola Pirazzini. Nelle due strade la viabilità ordinaria sarà ripristinata a conclusione delle manifestazioni.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !