Feste e lavori in centro a Faenza: viabilità modificata nel weekend

Venerdì 14 settembre sono programmate modifiche alla viabilità in via dell'Artigianato, a Faenza, per un evento promosso dalla ditta Cila. Dalle 8.00 alle 24.00 saranno vietate la circolazione e la sosta nel tratto di via dell'Artigianato compreso dall'intersezione con viale Risorgimento fino al civico 40. Pertanto tutti i veicoli transitanti in via Cittadini e via Dal Pozzo all'intersezione con via dell'Artigianato dovranno obbligatoriamente proseguire diritto.

Inoltre, per lavori alle scuole elementari Pirazzini, via Marini sarà chiusa al traffico venerdì 14 settembre, dalle ore 16.00 alle 18.00, e sabato 15 settembre, dalle ore 9.00 alle 15.00. Sono stati invece rinviati i lavori di manutenzione della rete fognaria programmati venerdì 14 settembre in via C.C. Scaletta, pertanto venerdì sono annullati tutti i divieti previsti e nella strada si potrà circolare regolarmente.