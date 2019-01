Non solo matrimoni in spiaggia: anche feste di fidanzamento e "bridal shower"

Un nuovo trend si prepara a conquistare le spiagge romagnole per l’estate 2019: stiamo parlando della "festa di fidanzamento", un party prematrimoniale in stile anglo-americano dove i futuri sposi possono rilassarsi e godersi tutto lo svago con amici e familiari prima del gran giorno.

Fino a qualche anno fa, la festa di fidanzamento era un rituale presente anche nel nostro Paese, come occasione per far incontrare le famiglie e ufficializzare la notizia del matrimonio. Sulla scia delle tradizioni d’oltreoceano, questa usanza un po’ “retrò” oggi sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Da oggi il Fantini Club, stabilimento balneare di Milano Marittima, organizza sulla propria spiaggia un momento festoso che i futuri sposi potranno godersi dimenticando per un attimo le preoccupazioni riguardo la prova dell’abito, il ritiro delle bomboniere e i vari preparativi nuziali. Si può scegliere tra una cena a piedi nudi sulla sabbia, con musica soft, area lounge sulla spiaggia e cocktail da sorseggiare in riva al mare, oppure un beach party con buffet e dj set sotto le stelle in cui scatenarsi.

Bridal shower: la festa dedicata alla futura sposa

Il party di fidanzamento non è l’unica novità importata sulla spiaggia del Fantini Club. Da qualche anno sta entrando a far parte della cultura italiana anche il “bridal shower”, una festa tipicamente anglosassone in cui la sposa riceve doni, coccole e attenzioni da parte delle amiche più care e parenti più strette. A differenza dell’addio al nubilato, il bridal shower è un’occasione per le amiche della sposa di trascorrere insieme a lei una giornata in cui riempirla di attenzioni, in un posto dove possa sentirsi a suo agio, circondata dalle cose che ama di più.

Per chi, infine, ha sempre desiderato sposarsi in riva al mare, cullati dal rumore delle onde e provando la sensazione dei piedi scalzi sulla sabbia, lo stabilimento balneare offre la possibilità di dire "sì" con lo sguardo rivolto verso l'orizzonte.