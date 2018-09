Feste in spiaggia: nuove deroghe di aperture serali degli stabilimenti balneari

Alle sette serate nelle quali per gli stabilimenti balneari è stato possibile restare aperti e organizzare spettacoli, trattenimenti e manifestazioni oltre il consueto orario di apertura, se ne aggiungono altre due: venerdì 14 settembre, quando sarà possibile tenere aperti i bagni fino all’una e sabato 15, quando gli stabilimenti potranno rimanere aperti fino alle 2.

“Abbiamo accolto molto volentieri – spiega l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – la sollecitazione arrivata dalla cooperativa Spiagge e dalle associazioni di categoria a partire dall’entusiasmo di alcuni operatori dei nostri lidi che sono desiderosi di proporre ancora occasioni di svago e divertimento a cittadini e turisti. D’altronde settembre ci sta regalando delle giornate molto belle e la stagione non si è affatto conclusa; passeggiando lungo le nostre spiagge si sentono ancora tante persone chiacchierare in inglese, francese e tedesco. L’ordinanza che concede le due serate in deroga sarà firmata la prossima settimana, ma abbiamo voluto anticipare la notizia di queste due nuove possibilità per dare modo agli operatori che ancora non lo avessero fatto di valutare l’opportunità di tenere i loro stabilimenti aperti, dimostrando ancora una volta la loro capacità di accoglienza e proposta di intrattenimento”.