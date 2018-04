Festival naturista, Fidenzio Laghi: "Perché voler ridurre la spiaggia?"

“Mi è giunta notizia che in occasione del Festival naturista che si terrà per quattro giorni dalla fine del prossimo mese di maggio verrà emanata un’ordinanza per quattro giorni simile a quella di anno scorso per lo stesso evento. Come già ho detto in passato se questo accade, l’ordinanza non va a favore dei naturisti per il semplice fatto che riduce la spiaggia di 50 mt dall’inizio storico che è subito a destra dello stradello che attraversa la pineta trasversalmente e proprio quest’anno che la spiaggia si è ulteriormente ridotta in larghezza per le recenti mareggiate”

A parlare è Fidenzio Laghi, ex presidente dell’Associazione Nudista Emiliano Romagnola in merito al festival naturista in programma a fine maggio nel ravennate.

“Già anno scorso si è visto che i naturisti erano ridotti a sardine e se si stringono ulteriormente non c’è altra scelta, per loro, che fuggire da Lido di Dante con un evidente danno per questo turismo che porta anche benessere economico. Io avevo proposto una soluzione per dare più spazio ai naturisti con la concessione di alcuni servizi per l'interesse generale ma non c'è stata risposta” dice Laghi.

“Per quale motivo voler ridurre la spiaggia quando l’evento naturista si svolge nel Camping Classe? Se l’evento portasse più persone in spiaggia occorrerebbe semmai aumentarne lo spazio. Ritengo che qualcuno non voglia bene ai naturisti e questo mi dispiace. E poi una eventuale ordinanza non mi risulta sia in linea con la legge e mi pare che vada contro la sentenza 115/ 2011 della Corte Costituzionale che vieta questo tipo d’ordinanza" conclude.