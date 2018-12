Ad Alfonsine la tradizionale Fiaccolata per la pace

Lunedì ad Alfonsine ci sarà la tradizionale Fiaccolata per la pace. L’iniziativa parte alle 20 da piazza Gramsci con arrivo in piazza Monti. Dopo il saluto e gli auguri del sindaco Mauro Venturi alla cittadinanza, ci sarà una lotteria gratuita per tutti i partecipanti e poi buffet gratuito con cioccolata calda, vin brulé, panettone, pandoro e dolcetti vari. A tutti i bambini sarà consegnato un regalo. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Società Podistica Alfonsinese, Comitato per l’anziano, Società ciclistica e Avis Alfonsine.