Divampano le fiamme nel pagliaio: vigili del fuoco in azione per domare l'incendio

Fiamme alte in cielo nell'oscurità. E' divampato nella notte un incendio nella campagna di Conselice. In particolare è andato in fiamme un pagliaio a cielo aperto situato in via Foschina. Le prime lingue di fuoco nel deposito di balle sono state notate attorno alle 4 di mattina da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno subito diffuso l'allarme.

Sul posto sono intervenute varie squadre di Vigili del Fuoco da Lugo e da Ravenna per bloccare l'incendio che interessa decine di balle di fieno, materiale molto infiammabile e che per questo richiede molte ore per lo spegnimento. Inoltre sono intervenuti per i necessari rilievi i Carabinieri di Lugo e della stazione di Conselice. I Vigili del Fuoco di Lugo nella mattinata erano ancora all'opera per sedare le ultime fiamme. Non si conosce, per ora, l'origine del rogo.