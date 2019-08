Fienile in fiamme, vigili del fuoco al lavoro per tenere il rogo sotto controllo

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che, verso le 5, transitavano lungo via Manzoni e hanno visto un denso fumo levarsi da una struttura adibita a fienile. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno iniziato a circoscrivere l'incendio che aveva mandato già in fumo diverse balle di fieno. Allo stesso tempo sono intervenuti gli addetti dell'azienda agricola che, col trattore, hanno iniziato a portare fuori dal fineli il foraggio per evitare che le fiamme continuassero ad alimentarsi. Al momento la situazione è sotto controllo anche se, con tutta probabiltà, il personale del 115 dovrà lavorare tutta la giornata prima di dichiarare il cessato allarme. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri.