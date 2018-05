Figlia di due madri registrata all'anagrafe: primo caso in Provincia

La "primavera dei diritti" arriva anche nel ravennate: aumentano, infatti, i Comuni che procedono autonomamente alle trascrizioni di certificati di nascita con due genitori dello stesso sesso. "L'ultimo ad aggiungersi è Alfonsine, dove la piccola Anna (nome di fantasia), nata lo scorso 20 aprile in Spagna, è stata registrata all'anagrafe con due mamme - spiega la presidente nazionale dell'associazione Famiglie Arcobaleno Marilena Grassadonia - Le due mamme, di 28 e 31 anni, ringraziano tutta l'amministrazione e in particolare il sindaco Mauro Venturi, che ha voluto trascrivere l'atto di nascita personalmente".

“Avevamo paura che, trattandosi di un piccolo Comune, potessero esserci dei problemi - spiega la presidente - Invece, dopo che con l'aiuto di un avvocato abbiamo portato a conoscenza degli uffici tutte le sentenze e le decisioni precedenti che rendono possibile questo passo, non ci sono stati problemi e anzi siamo stati accolte a braccia aperte". Finora l'unico Comune ad aver compilato certificati con due genitori dello stesso sesso per bambini nati in Italia è quello di Torino. "Tuttavia - specificano da Famiglie Arcobaleno - le sentenze attuali permettono di farlo in pieno rispetto delle leggi italiane. Sempre più sindaci decidono responsabilmente di iscrivere nei registri dell'anagrafe la realtà delle famiglie Arcobaleno dando sicurezza e diritti ai nostri figli e alle nostre figlie. Dai Comuni più piccoli a quelli più grandi arriva un'ondata di civiltà che il Parlamento non può più permettersi di ignorare. Noi dal canto nostro continueremo la nostra battaglia a fianco di tutti coloro che hanno a cuore il benessere di tutti i bambini e le bambine che vivono in questo paese".