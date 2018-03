Finalmente ritorna al suo posto la croce della cupola, divelta dal maltempo

A fine giugno la Chiesa di Santa Maria in Porto era stata colpita dal fortunale che ha creato danni e disagi in tutta Ravenna. Il caso fece clamore in quanto una coppia di ragazzi si ritrovò con la chiesa chiusa a due giorni dal matrimonio a causa di una croce, posta sulla cupola, che era stata piegata dal maltempo, e che venne poi rimossa "salvando" i novelli sposi. Ma quella croce, parte della chiesa e simbolo di devozione, doveva ritornare al suo posto non appena possibile. L'attività di rimessa a dimora della croce in cima alla cupola è avvenuta giovedì scorso, mediante un'alto braccio elevatore che ha permesso di raggiungere la sommità della chiesa.