Finisce col camper fuori strada e dal bagno "spunta" la cocaina: era nascosta nel cibo per cani

Un incidente che gli è costato davvero caro. La Polizia municipale di Ravenna ha arrestato un 42enne di Cesena per detenzione illecita di ingente quantità di sostanza stupefacente: oltre 90 grammi di cocaina, in parte già confezionata per la vendita.

Verso le 13 di sabato l'uomo, alla guida di un camper a fianco del suo cane, ha perso il controllo su via Dismano del veicolo uscendo di strada. Gli agenti della Polizia municipale dell’Ufficio infortunistica stradale e il personale sanitario intervenuto avrebbero rilevato immediatamente lo stato di alterazione dell'uomo, conseguente all’uso di sostanze stupefacenti, e hanno quindi richiesto l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di finanza di Ravenna per effettuare la perquisizione del veicolo incidentato.

La perquisizione avrebbe portato al rinvenimento di un involucro in nylon e di due bustine in plastica per dosi già preparate, nascosti tutti e tre in un sacco di croccantini per cani, situato nel bagno dell’autocaravan, per un totale complessivo di 90,59 grammi. Tale sostanza, sottoposta a verifiche, è risultata essere cocaina a elevato grado di purezza. Oltre alla sostanza si è poi proceduto al sequestro di 1.510 euro, di cui il cesenate non sarebbe stato in grado di giustificare la provenienza, e di materiale per il confezionamento di dosi singole, nello specifico 69 bustine in plastica trasparente auto sigillanti e una bilancina di precisione. Lunedì mattina il 42enne è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto concedendo i termini a difesa, ha disposto, in attesa del processo, la permanenza in carcere.