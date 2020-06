Fino al 31 agosto lavori sulla provinciale "Casolana"

Fino al 31 agosto sarà chiuso al traffico l’innesto dalla strada comunale via Marotta posto sulla S.P.306R “Casolana”, a Faenza, per permettere i lavori di chiodatura dei versanti in un tratto della stessa strada provinciale. Il transito dei veicoli sarà deviato così: tutti i veicoli provenienti da Riolo Terme lungo la S.P. n. 306R “Casolana” e diretti alla SC Via Marotta, giunti alla località Isola, dovranno imboccare la S.P. n. 65 "Toranello" - Via Gallisterna , e all’incrocio con la SC Via Brete immettersi sulla medesima per raggiungere la SC Via Marotta. Tutti i veicoli provenienti da Casola Valsenio lungo la S.P. n. 306R “Casolana” e diretti alla SC Via Marotta, giunti sul nuovo ponte sul Ca' Brete proseguiranno lungo la S.P. N. 306R “Casolana” fino alla località Isola, e quindi dovranno imboccare la S.P. n. 65 "Toranello" - Via Gallisterna , e all’incrocio con la SC Via Brete immettersi sulla medesima per raggiungere la SC Via Marotta. Tutti i veicoli provenienti dalla SC Via Marotta e diretti sia a Riolo Terme che a Casola Valsenio, dovranno seguire il percorso inverso.

