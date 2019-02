Si spacciò per tecnico del gas e tentò di derubare un'anziana: in carcere

I Carabinieri della stazione di Faenza hanno arrestato un 35enne domiciliato nella città manfreda. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il provvedimento è scaturito dalle risultanze investigative documentate dai Carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania e concordate dall’Autorità giudiziaria competente, relativamente a un tentato furto in abitazione con tentata truffa posto in essere dal 35enne nella provincia di Salerno nel settembre del 2007, nei confronti di un’anziana del luogo. L'uomo, fingendosi un tecnico incaricato per la lettura del gas, si sarebbe introdotto nella casa della vittima ingannandola, ma la truffa era stata interrotta e l'uomo si era allontanato dall'abitazione.

L’arrestato, dopo gli accertamenti e le formalità di rito, è stato portato in carcere a Ravenna, dove dovrà rimanere a disposizione dell’Autorità giudiziaria mandante.