Fiori in Caserma a Ravenna per i tre Vigili del fuoco morti ad Alessandria

Un gesto di solidarietà, nei confronti di chi ogni giorno lavora per garantirci la sicurezza, che ricorda quello avvenuto esattamente un mese fa in Questura a Ravenna, dove diverse persone avevano portato mazzi di fiori come cordoglio per i due poliziotti in servizio alla Questura di Trieste uccisi in un conflitto a fuoco.

Martedì, infatti, alcuni autisti di ambulanza, infermieri e operatori di centrale della Pubblica Assistenza di Ravenna hanno recapitato un mazzo di fiori ai Vigili del fuoco di Ravenna, in memoria dei tre pompieri deceduti mentre stavano lavorando in un edificio in provincia di Alessandria, esploso e crollato addosso ai tre giovani Vigili del fuoco. "Con tutto il nostro cuore vi siamo vicini", scrivono i dipendenti della Pubblica Assistenza in un biglietto. I pompieri hanno deciso di condividere questo bel gesto per ringraziarli pubblicamente.

