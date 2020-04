Fiori nei cimiteri per le persone che non hanno potuto ricevere l'ultimo saluto

"I fiori della città", un omaggio alle tante, troppe persone scomparse in questi giorni e che non hanno potuto ricevere un ultimo saluto. E' l'iniziativa realizzata venerdì mattina a Russi dall'amministrazione comunale, che tramite il sindaco Valentina Palli ha portato un saluto ai defunti e una composizione di fiori freschi in ogni cimitero in loro memoria. Ormai da settimane, infatti, i cimiteri sono chiusi e non vi è la possibilità di accedervi per portare un saluto ai nostri cari che lì riposano.

