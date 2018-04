Firmato l'Accordo per la sicurezza in riviera per l'estate 2018

Si è svolta lunedì mattina, nella Sala degli Stemmi in Prefettura, la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Durante la riunione è stata sottoscritta la terza edizione dell'accordo di collaborazione 'Azioni sinergiche per la sicurezza in riviera', alla presenza del sindaco di Ravenna Michele De Pascale, del sindaco di Cervia Luca Coffari, del Prefetto della provincia di Ravenna Francesco Russo, del Presidente della Camera di Commercio Natalino Gigante e dai rappresentanti delle varie associazioni di categoria del settore turistico, alla presenza dei vertici delle Forze di polizia.