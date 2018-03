Fiumi in piena: la Protezione civile chiude alcuni sottopassi

In via prudenziale, su richiesta dell’agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, il Comune ha disposto la chiusura dei sottopassi relativi all’argine destro del Ronco (strada in golena che sottopassa la Statale 16 Adriatica) e agli argini destro e sinistro del Montone (strade in golena che sottopassano la via Ravegnana presso Ponte assi).

