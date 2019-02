Fiumi sotto osservazione continua: allerta rossa per il Senio

Non si placa la preoccupazione per i livelli dei fiumi, tenuti costantemente sotto osservazione già da sabato. Una delle situazioni più critiche è quella del Senio: "Dalle 10 di sera di sabato la piena sul fiume ha iniziato lentamente a calare - spiega il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari - Dalle prime ore di domenica i livelli sono rientrati sotto la soglia 2 (piena limitata). Permane comunque l’allerta rossa in quanto sono previste ancora deboli piogge nelle prossime ore, che verranno costantemente monitorate attraverso il sistema di Protezione Civile dell’Unione della Bassa Romagna".

Fino alla mezzanotte di domenica, infatti, è attiva l'allerta meteo numero 12, per criticità idraulica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. Per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna l’allerta è gialla, il grado di minore criticità. In parecchi dei territori circostanti l’allerta va da arancione a rossa, per criticità idraulica in alcuni casi e anche per criticità idrogeologica in altri, come in Bassa Romagna a causa del transito della piena lungo l'asta del Reno (esondato nel bolognese).

Durante tutta la giornata di domenica si prevedono precipitazioni irregolari, deboli in pianura, deboli-moderate lungo i rilievi appenninici, che potranno risultare anche elevate sulle aree di crinale, con valori compresi 30 e 50 millimetri. Si prevedono anche venti moderati dai quadranti meridionali con locali rinforzi da sud sul mare. Sono stati attivati a scopo precauzionale i Centri operativi comunali (Coc) in forma ridotta dei Comuni di Alfonsine, Conselice, e Cotignola. Fino alla mattinata di lunedì 4 febbraio sarà inoltre in funzione 24 ore su 24 la Centrale operativa della Bassa Romagna.

Sabato l'ondata di maltempo ha creato notevoli disagi anche a Palazzuolo sul Senio. Il borgo di confine tra Romagna e Toscana, oltre a dover fare i conti con la piena del torrente Senio e con il vento forte, che ha abbattuto diversi alberi e compromesso l'illuminazione pubblica, ha subito notevoli smottamenti di terreno in numerosi punti del territorio, anche lungo le direttrici provinciali più importanti. Quattro famiglie sono rimaste isolate a causa di una frana. Problemi anche a Marina Romea, dove a destare preoccupazione sono invece le mareggiate.

"I tecnici della Protezione civile - spiega il sindaco Michele de Pascale - riferiscono che i fiumi sono sotto controllo, ma stiamo tenendo sotto stretta verifica la situazione. In particolare già da venerdì sera è attentamente monitorata la condizione del Ronco, alla luce della attuale situazione della zona della chiusa di San Bartolo, dove sono impegnati gli uomini e le donne dell’ufficio comunale di Protezione civile, dell’Agenzia regionale, della Polizia locale e i volontari, che ringrazio. Qualora necessario, forniremo aggiornamenti. Raccomando a tutti di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi".